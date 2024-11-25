Немецкое движение Stoppt die Sanktionen потребовало от Украины компенсацию за подрыв «Северных потоков». Его заявление приводит ТАСС.

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В тексте утверждается, что ответственность Киева за диверсию на газопроводах очевидна. Там также говорится о том, что произошедшее является целенаправленной атакой на Германию и ее экономику.

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«Украина должна нести полную ответственность за причиненный ущерб, как физический, так и упущенную выгоду», — подчеркивает Stoppt die Sanktionen.

Движение также призвало власти ФРГ прекратить поддержку Украины до тех пор, пока республика не будет привлечена к ответственности за содеянное.

«Террористический акт против "Северных потоков" должен быть немедленно и полностью компенсирован. Никаких переговоров, никаких оправданий», — сказано в заявлении.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о прямой причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков». Сообщается, что в организации, подготовке и реализации теракта на газопроводах были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб.