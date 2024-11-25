Общественники ФРГ потребовали компенсацию от Киева за подрыв "Северных потоков"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ответственность украинских спецслужб за подрыв "Северных потоков" очевидна, поэтому Киев должен компенсировать ущерб и упущенную выгоду ФРГ. Об этом говорится в заявлении германского движения против санкций Stoppt die Sanktionen ("Остановите санкции"), которое имеется в распоряжении ТАСС.

Обращение было подготовлено в связи с новыми обстоятельствами подрыва трубопровода, которые опубликовал журнал Der Spiegel. Из расследования издания становятся известны подробности организации теракта Киевом.

"Ответственность за эту террористическую атаку, несомненно, лежит на украинском правительстве и украинской разведывательной службе. Это целенаправленная атака на Германию и на наши экономические основы, которую недопустимо терпеть. Украина должна нести полную ответственность за причиненный ущерб, как физический, так и упущенную выгоду", - отмечается в тексте.

Его авторы подчеркнули, что подрыв "Северных потоков" направлен не только против России, но, "прежде всего, против Германии, интересов Германии и немецкой экономики". "Бывший офицер украинской разведки признался в уничтожении трубопроводов с целью уничтожить российский источник дохода. Однако настоящими инициаторами являются США, которые выступали против проекта с самого начала и являются главными бенефициарами уничтожения трубопроводов", - отметили авторы заявления.

Движение Stoppt die Sanktionen, поддержанное членами Бундестага, потребовало прекращения поддержки Украины со стороны Германии до тех пор, пока правительство Украины не будет привлечено к ответственности и террористический акт не будет компенсирован. "Украинское правительство должно быть привлечено к ответственности немедленно, без каких-либо переговоров, - говорится в обращении. - Террористический акт против "Северных потоков" должен быть немедленно и полностью компенсирован. Никаких переговоров, никаких оправданий".

О движении Stoppt die Sanktionen

Ранее депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кристина Баум сообщила ТАСС, что созданное в стране Движение против санкций Stoppt die Sanktionen открыто для всех заинтересованных граждан и ставит перед собой цель повысить осведомленность населения о негативных последствиях антироссийских ограничений для экономики ФРГ. Помимо Баум, инициативу поддержали и другие депутаты Бундестага от АдГ, в частности, Штеффен Котре, Маттиас Мосдорф, Мартин Райхардт, Райнер Ротфусс, Гереон Больман, Кай Готшальк, Штеффен Яних, несколько членов Европарламента, например, Максимилиан Кра, политики регионального уровня.

В программном документе, опубликованном на сайте движения, говорится, что его участники планируют собирать детальную информацию о последствиях санкций для экономики ФРГ, общаться с пострадавшими от них предпринимателями, организовывать встречи с ними и обеспокоенными гражданами, проводить работу в социальных сетях, готовить петиции и запросы. Вся деятельность, согласно заверению организаторов, будет осуществляться строго в рамках германского и европейского законодательства.