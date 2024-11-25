В США узнали о планах Трампа уволить из армии 15 тысяч трансгендеров

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается издать указ, который приведет к увольнению всех трансгендерных военнослужащих из вооруженных сил страны. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

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В рядах действующих военнослужащих насчитывается около 15 тысяч трансгендеров, и их планируется уволить по медицинским показаниям как непригодных к службе. Согласно информации источника, новый указ будет более строгим по сравнению с предыдущим, который был принят в марте 2018 года в ходе первого срока Трампа (Джо Байден отменил это решение в январе 2021 года). В то время республиканец запретил трансгендерам вступать в армию, но позволял уже служащим продолжать свою деятельность в армии. Новый указ же предполагает увольнение даже тех, кто успел построить карьеру в вооруженных силах.

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«Эти люди будут вынуждены покинуть свои должности в тот момент, когда армии не хватает бойцов. Только Корпус морской пехоты выполняет свои нормы по набору, и некоторые из затронутых этим решением занимают весьма высокие должности», — отметил источник издания.

13 ноября The Wall Street Journal писал, что команда Трампа работает над указом о создании военного совета для «чистки генералов». Как писало издание, если Трамп одобрит приказ, он может ускорить увольнение генералов и адмиралов, которым не хватает лидерских качеств. Кроме того, этот документ может оказать «отрезвляющее воздействие на высших военачальников», что ранее Трамп обещал уволить, которые способствуют многообразию в армейской среде в ущерб боеспособности.

Ранее в США трансгендерной конгрессвумен запретили вход в женские туалеты.