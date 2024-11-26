Минздрав Газы заявил о гибели 14 человек из-за действий Израиля в анклаве

Не менее 14 палестинцев погибли в минувшие сутки в результате действий израильских сил в блокированном секторе Газа. Такие данные привело министерство здравоохранения анклава.

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По его информации, "за прошедшей день жертвами агрессии Израиля в секторе Газа стали 14 человек, 108 получили ранения". Как отметило ведомство, "многие пострадавшие при артобстрелах и бомбардировках со стороны израильской армии еще находятся под завалами разрушенных зданий". Ни спасатели отрядов гражданской обороны, ни бригады скорой помощи не могут до них добраться ввиду постоянных атак израильских сил и невозможности использования дорог для проезда машин.

Как указывает Минздрав, в общей сложности с начала военной операции Израиля до настоящего времени в Газе было убито 44 249 человек, 104 746 получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.