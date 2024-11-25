Порошенко призвал использовать урок холодной войны для Украины

Североатлантическому альянсу следует поступить с Украиной как с Западной Германией, которая вступила в НАТО, несмотря на критику со стороны СССР. С призывом использовать урок холодной войны Петр Порошенко в интервью Times of Malta.

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«Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить его сейчас», — объяснил он.

По мнению политика, избранному президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу нужно пригласить Украину в альянс. Это, убежден Порошенко, станет важным предварительным условием для прекращения конфликта и «заморозки всех военных действий», а также мощным сигналом для руководства России.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин рассказал, что администрация действующего президента США Джо Байдена не стала публично приглашать Украину в НАТО из-за позиции России по мирным переговорам.