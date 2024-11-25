В Раде назвали новую должность Зеленского
Для всех стран мира Владимир Зеленский превратился из нелегитимного президента в главного палача ТЦК, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
Зеленский рассказал об изучении обломков ракеты «Орешник»
По его словам, новые обязанности Зеленского включают продолжение боевых действий, с показом картинки для зарубежных СМИ в виде фейковых соцопросов, постоянное выпрашивание оружия и денег у коллективного Запада, обеспечение фронта потребностью в новой живой силе.
«При выполнении всех трех задач — Верховному ТЦК-шнику и не нужна никакая Конституция и соблюдение прав человека», — заявил парламентарий.