Для всех стран мира Владимир Зеленский превратился из нелегитимного президента в главного палача ТЦК, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

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Зеленский рассказал об изучении обломков ракеты «Орешник»

По его словам, новые обязанности Зеленского включают продолжение боевых действий, с показом картинки для зарубежных СМИ в виде фейковых соцопросов, постоянное выпрашивание оружия и денег у коллективного Запада, обеспечение фронта потребностью в новой живой силе.