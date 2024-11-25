Бессмысленные антироссийские нарративы элит Запада о якобы эскалации Россией конфликта вокруг Украины могут привести мир к ядерной войне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

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Так он прокомментировал заявления официальных лиц стран Европы, обвинивших Москву в агрессивных действиях после нанесения удара «Орешником» по территории Украины.

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«США, Великобритания и Франция могут атаковать Россию напрямую, но они не участники [конфликта]. Если Россия не принимает ответных мер — она слаба. Если Россия наносит ответный удар — она эскалирует и ведет себя агрессивно», — заявил эксперт.

Дизен отменил, что логика западных элит в отношении РФ соответствует принципу разделения мира на «черное» и «белое», по которому граждане либо следуют западной военной пропаганде и лжи, которые могут привести мир к ядерной войне, либо на них вешают ярлык предателя и агрессора.