Кулеба назвал три мешающих быстрому окончанию украинского конфликта фактора

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усомнился в том, что конфликт с Россией может завершиться в скором времени. В интервью телеканалу CNN он назвал три мешающих этому фактора.

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Первым препятствием является то, что президент республики Владимир Зеленский не покинет свой пост под давлением, отметил Кулеба. Кроме того, продолжил он, Киев не согласится на быстрое решение конфликта.

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«И, в-третьих, самое главное, я хотел бы напомнить всем, что ключ к миру находится в Москве, а не в Киеве», — подчеркнул экс-министр.

Ранее Зеленский заявил, что ожидает, что в январе президент США Дональд Трамп представит свой план по окончанию конфликта на Украине. Он также добавил, что открыт к предложениям и готов рассмотреть их от лидеров африканских стран, Азии и арабских государств.