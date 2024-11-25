Кулеба назвал три мешающих быстрому окончанию украинского конфликта фактора
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усомнился в том, что конфликт с Россией может завершиться в скором времени. В интервью телеканалу CNN он назвал три мешающих этому фактора.
Первым препятствием является то, что президент республики Владимир Зеленский не покинет свой пост под давлением, отметил Кулеба. Кроме того, продолжил он, Киев не согласится на быстрое решение конфликта.
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«И, в-третьих, самое главное, я хотел бы напомнить всем, что ключ к миру находится в Москве, а не в Киеве», — подчеркнул экс-министр.
Ранее Зеленский заявил, что ожидает, что в январе президент США Дональд Трамп представит свой план по окончанию конфликта на Украине. Он также добавил, что открыт к предложениям и готов рассмотреть их от лидеров африканских стран, Азии и арабских государств.