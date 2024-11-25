В Раде назвали число людей, вернувшихся с Украины в новые регионы России

Около 150 тысяч человек вернулись с Украины домой — на территории новых российских регионов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Максима Ткаченко.

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По его словам, в Мариуполь вернулись около 70 тысяч человек, что является «ужасной» цифрой для Киева. Парламентарий указал, что на подконтрольных Украине территориях временно перемещенным лицам не оказали должной помощи. Власти не предоставили людям жилье, работу и социальную поддержку.

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Ранее стало известно, что треть жителей Мариуполя, которые ранее выехали на территорию Украины, в итоге вернулись в город. На подконтрольной Киеву территории эти люди не смогли найти себе жилье и обустроиться.