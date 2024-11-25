В администрации Байдена пригрозили Израилю прекратить участие в консультациях по Ливану

Заместитель помощника президента США Эймос Хокстин откажется от посреднических усилий, если Израиль в ближайшее время не согласится прекратить огонь на территории Ливана. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) со ссылкой на информированного источника в правительстве США.

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«Если Израиль в ближайшие дни не отреагирует положительно на предложение относительно договоренностей о прекращении огня с Ливаном, то он (Хокстин. — «Газета.Ru») откажется от посреднических усилий», — отметил собеседник Равида.

По его словам, об этом Хокстин заявил послу Израиля в Вашингтоне.

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19 ноября сообщалось, что Бейрут и ливанское шиитское движение «Хезболла» согласились на предложение Вашингтона прекратить огонь с Израилем. Высокопоставленный ливанский чиновник назвал эти усилия по прекращению огня «самыми серьезными из всех».

При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что никакого прекращения огня в Ливане не будет. Израильские войска будут атаковать «Хезболлу» до тех пор, пока не достигнут всех поставленных целей, подчеркнул он.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее «Хезболла» пригрозила Израилю «высокой ценой» за атаки по Бейруту.