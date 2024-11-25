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Сторонник союза с Россией в Румынии обогнал премьера страны на выборах

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску выходят во второй тур президентских выборов в стране. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Румынии, передает РИА Новости.

Сторонник союза с Россией в Румынии обогнал премьера страны на выборах
© globallookpress.com

По итогам обработки 82,6 процентов бюллетеней Джеорджеску обгоняет Чолаку. Третье место занимает лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион. Подсчет голосов продолжается.

На выборах в Румынии основная борьба между Чолаку, Симионом и Ласкони

Как отмечает агентство, Джеорджеску проводил свою предвыборную кампанию в TikTok. По его мнению, членство в НАТО не может гарантировать безопасность страны. Также он выступает за союз с Россией.

Второй тур президентских выборов пройдет в Румынии 8 декабря.

Ранее Марчел Чолаку, возглавляющий Социал-демократическую партию, заявил, что НАТО должно держать Россию как можно дальше от Румынии. По его словам, Бухарест продолжит оказывать поддержку Украине, чтобы обеспечить мир в стране, и будет участвовать в ее восстановлении по окончании войны.

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