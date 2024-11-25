Сторонник союза с Россией в Румынии обогнал премьера страны на выборах

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску выходят во второй тур президентских выборов в стране. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Румынии, передает РИА Новости.

По итогам обработки 82,6 процентов бюллетеней Джеорджеску обгоняет Чолаку. Третье место занимает лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион. Подсчет голосов продолжается.

На выборах в Румынии основная борьба между Чолаку, Симионом и Ласкони

Как отмечает агентство, Джеорджеску проводил свою предвыборную кампанию в TikTok. По его мнению, членство в НАТО не может гарантировать безопасность страны. Также он выступает за союз с Россией.

Второй тур президентских выборов пройдет в Румынии 8 декабря.

Ранее Марчел Чолаку, возглавляющий Социал-демократическую партию, заявил, что НАТО должно держать Россию как можно дальше от Румынии. По его словам, Бухарест продолжит оказывать поддержку Украине, чтобы обеспечить мир в стране, и будет участвовать в ее восстановлении по окончании войны.