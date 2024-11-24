Митингующие подрались с полицией в Тбилиси

Потасовка митингующих с полицейскими произошла в Тбилиси неподалеку от здания парламента, где проходит акция протеста против результатов парламентских выборов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Митингующие автоколонной пытались проехать к зданию парламента, однако полиция не давала им этого сделать. Ввиду того, что сотрудников МВД на этом конкретном месте было мобилизовано мало, несколько автомобилей сумели прорваться к парламенту.

До этого митингующие устроили потасовку со стражами порядка. Аналогичный инцидент произошел в другой стороне от места проведения митинга, однако там полиция все-таки не дала протестующим автоколонной направиться к зданию законодательного органа.

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Также митингующие установили палатки, чтобы переночевать в них.

Митинг в Тбилиси против результатов выборов начался 24 ноября вечером. Участники демонстрации собрались на площади Республики недалеко от парламента, а затем решили пройтись маршем к зданию законодательного органа. Как говорят митингующие, они планируют остаться у парламента на ночь, чтобы 25 ноября помешать депутатам провести первое заседание парламента XI созыва, сформированного по итогам выборов.