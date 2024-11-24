В США объяснили опасения из-за близости Маска к Трампу

Близость американского миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска к победившему на выборах президента США Дональду Трампу вызывает опасения. Об этом сообщает газета Politico.

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Как объясняется в статье, Маск может получить миллиарды долларов от государства для своей компании, тем самым подстроив космическую гонку в свою пользу и создав монополию в частной космической отрасли. «Последствия их отношений с Трампом могут определить следующую главу частного освоения космоса, и космическая отрасль пытается понять, как Маск может вытеснить конкурентов или поставить своих союзников на влиятельные государственные должности, включая должность главы НАСА», — отмечает издание.

Ранее Илон Маск рассказал о своей роли в принятии решений по назначениями в кабинет избранного президента США Дональда Трампа.