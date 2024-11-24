В магазине Одессы разместили инструкции на случай ядерного взрыва

В Одессе в одном из магазинов одежды французско-турецкого бренда LC Waikiki вывесили инструкцию на случай ядерного взрыва. Об этом написала "Страна.ua".

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На этой неделе в Одессе обломки ракеты попали в многоэтажный жилой дом. Президент Украины Зеленский сразу заявил о том, что ракета была российской и это был "показательный удар". Однако на кадрах с места падения видны обломки зенитной ракеты MIM-104 от американского ЗРК Patriot. Позже в ВСУ признали, что удар по дому произошел в результате работы средств ПВО.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу "Южмаш" в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".