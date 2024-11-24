Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял стратегическое решение не оказывать поддержку украинским компаниям, связанным с олигархами, в том числе энергетическому оператору ДТЭК, принадлежащему Ринату Ахметову. При этом ЕБРР является одним из крупнейших кредиторов Украины, предоставившим во время конфликта около пяти миллиардов евро помощи, включая один миллиард евро в энергетический сектор.

«Европейский банк реконструкции и развития выносит предварительное решение: он не будет помогать украинским группировкам, находящимся в руках местных олигархов , даже в нынешней чрезвычайной ситуации. Так, ЕБРР, базирующийся в Лондоне, не финансирует проекты монополиста по распределению электроэнергии ДТЭК, поскольку его контролирует самый богатый человек страны: Ринат Ахметов , 58 лет, татарин из Донбасса, сын советского шахтера», — пишет Corriere della Sera.

В интервью изданию президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подчеркнула стратегическую важность отказа от сотрудничества с олигархическими структурами. По ее словам, освобождение экономики Украины от владычества олигархов является ключевой задачей, и ЕБРР разработали конкретные предложения в этой области. Эти реформы необходимы для того, чтобы Украина могла стать членом Евросоюза.

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Президент ЕБРР также указала на необходимость широких реформ в структуре управления украинскими компаниями. В свете текущих боевых действий на Украине роль олигархов ослабла, но после завершения конфликта ситуация может измениться, поэтому проведение реформ станет критическим элементом для будущего развития страны, заключила Рено-Бассо.