Украине предрекли «самые сложные» восемь недель в истории

Оставшиеся восемь недель до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа "будут самыми сложными в истории Украины после 1991 года". Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил украинский посол в Бразилии Андрей Мельник.

По его словам, Киев должен активно работать с Трампом в этот период, так как именно сейчас он вырабатывает подходы по Украине.

"Когда придет день инаугурации, боюсь, к тому времени уже будет принято решение, и тогда нам будет сложнее", - сказал дипломат.

Также он выразил мнение, что "хуже всего то", что какие-то решения будут навязаны Киеву "через нашу голову".

СМИ: Трамп будет вести переговоры с Украиной на условиях Путина

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп представит свой план окончания украинского конфликта в январе.

15 ноября Трамп пообещал, что будет "очень усердно работать" над завершением конфликта на Украине. Политик неоднократно утверждал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.