На Британию обрушился шторм «Берт»

Большие территории Уэльса затоплены после проливных дождей, мокрого снега и шквального ветра, обрушившихся на регион. Ненастье вызвано штормом «Берт». Пока известно как минимум о 3 погибших, сообщает Wales Online.

Многие реки Уэльса и Англии вышли из берегов, в долине Кинон железнодорожная линия находится под водой. В соцсетях жители делятся фотографиями и видео, на которых виден железнодорожный вокзал города Кумбах. Он полностью затоплен. Кардиффский парк Бьют закрыт из-за риска наводнения.

СМИ передают, что три человека погибли. В субботу дерево упало на машину на автомагистрали A34 недалеко от Винчестера. Водитель погиб. Аналогичный несчастный случай произошел с другим автомобилистом.

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Обесточены тысячи домов, транспортное сообщение нарушено. Местные власти заявили о беспрецедентной ситуации. Жители пытаются справиться с наводнением, вычерпывая воду ведрами и тазами с тротуаров.

«Люди, живущие на Сион-стрит в городе Понтиприт (25 км от Кардиффа), по-видимому, пострадали больше всего: на фотографиях видно, как домовладельцы используют мусорные баки, чтобы спасти имущество, им пытаются помочь службы экстренной помощи», — пишет Wales Online.

Отмечается, что местные власти недовольны тем, что синоптики не объявили предупреждения соответствующего уровня о ненастье. Власти намерены «обсуждать этот вопрос напрямую с Метеорологическим бюро», поскольку «жизни людей находятся под угрозой».

В Уэльсе считают, что ущерб от шторма «Берт», вероятно, будет более серьезным, чем ущерб, нанесенный ураганом «Деннис».