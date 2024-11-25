В Конгрессе заявили, что Трамп не будет делать упор на военные расходы

Администрация избранного президента США Дональда Трампа не будет делать упор на военные расходы страны и сосредоточится на нуждах граждан. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Чип Рой, передает ТАСС.

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По его словам, Трамп будет одним из тех, кто изменит подход к государственным расходам, что оттеснит на второй план задачи оборонных подрядчиков и расширит возможности граждан.

По данным издания, избранному президенту будет сложно выполнить предвыборные обещания и направить значительные средства на здравоохранение и социальное обеспечение населения. В 2023 году расходы федерального бюджета США составили порядка $7 трлн.

15 ноября Трамп пообещал, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Политик неоднократно утверждал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп представит свой план окончания украинского конфликта в январе.