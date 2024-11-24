В Финляндии начался массовый антироссийский психоз, к конфронтации с Россией готовят не только женщин, но и людей с ментальной инвалидностью. Об этом сообщает АиФ со ссылкой на финского журналиста Кости Хейсканена.

Кости Хейсканен прокомментировал информацию западных СМИ о том, что на военных базах в Финляндии проводятся курсы для женщин от 18 до 70 лет.

Он сказал, что в этих сообщениях нет ничего удивительного.

«На самом деле финнов готовят с конфронтацией с Россией с начала СВО. Сейчас в Финляндии идут практически без перерыва натовские учения, поэтому под эту дудку очень хорошо проводить всякие курсы», — сказал журналист.

По словам Хейсканена, такие курсы организовывают не только для женщин. Выживанию в лесу, стрельбе и многому другому обучают молодежь и даже людей с ментальной инвалидностью, отстающих в развитии.

Журналист отметил, что ситуация обострилась, когда Киев стал повсеместно проигрывать на поле боя. Обстановку нагнетают министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и глава МИД Элиной Валтонен. Местная пресса постоянно запугивает жителей страны, и сеет панику.

«Россия Финляндии не угрожала, а Финляндия орёт везде — они на нас нападут», — отметил Хейсканен.

Он добавил, что из-за запугивания и психоза финны активно закупаются оружием и учатся его применять.

Накануне глава финской армии Янне Яаккола призвал вернуть в арсенал противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией.