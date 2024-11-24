Названа причина звонка Шольца Путину перед ударами ATACMS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц при звонке президенту России Владимиру Путину преследовал несколько целей, заметил политолог Георгий Бовт. Об этом пишет портал Life.

По его мнению, прежде всего, канцлер желал набрать политические очки перед внеочередными парламентскими выборами в Германии, хотел показать, что может «разговаривать с Москвой».

Кроме того, предположил аналитик, Шольц мог в разговоре выдвигать те или иные условия, делать предложения по ключевым вопросам международной повестки.

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Вместе с тем, констатировал Бовт, канцлеру не удалось добиться поставленных целей: разговор лидеров двух стран завершился безрезультатно.

Напомним, что телефонные переговоры между Путиным и Шольцем прошли 15 ноября. Удары дальнобойными ATACMS по России были нанесены 19 ноября.