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Посол Украины заявил, что Турция помогла Киеву закрытием проливов

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей стало «одним из ключевых этапов обороны Украины». Его слова приводит агентство «Укринформ».

Посол рассказал, как Турция помогла Украине
© globallookpress.com

По словам дипломата, это не позволило Российской Федерации использовать преимущество над ВМС Украины на море для продвижения в зоне боевых действий и взять под контроль Одессу и Николаев.

Также Боднар отметил, что Турция после начала боевых действий «стала серьезным транспортным узлом» и подчеркнул роль Анкары в заключении «зерновой сделки».

Турция закрыла проливы в Черном море для военных кораблей всех стран в марте 2022 года после начала российской специальной военной операции на Украине.

Накануне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что поставки оружия Украине США и Европой привели к ситуации, которую можно описать как глобальная война. Анкара наблюдает, как конфликты на Украине и в секторе Газа «все больше углубляют линии разломов, объединяя определенных игроков, усиливается поляризация», рассказал Фидан.

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