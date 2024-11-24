Посол рассказал, как Турция помогла Украине

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей стало «одним из ключевых этапов обороны Украины». Его слова приводит агентство «Укринформ».

По словам дипломата, это не позволило Российской Федерации использовать преимущество над ВМС Украины на море для продвижения в зоне боевых действий и взять под контроль Одессу и Николаев.

Также Боднар отметил, что Турция после начала боевых действий «стала серьезным транспортным узлом» и подчеркнул роль Анкары в заключении «зерновой сделки».

Турция закрыла проливы в Черном море для военных кораблей всех стран в марте 2022 года после начала российской специальной военной операции на Украине.

Накануне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что поставки оружия Украине США и Европой привели к ситуации, которую можно описать как глобальная война. Анкара наблюдает, как конфликты на Украине и в секторе Газа «все больше углубляют линии разломов, объединяя определенных игроков, усиливается поляризация», рассказал Фидан.