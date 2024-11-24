В Иране ответили запуском новых центрифуг на резолюцию МАГАТЭ

Иран ответил на недружественную резолюцию МАГАТЭ, запустив новые усовершенствованные центрифуги для обогащения урана. Об этом сообщил в воскресенье председатель меджлиса Мохаммад Багер Галибаф, передает Press TV.

Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран активировал новые и усовершенствованные центрифуги после того как агентством была принята «политически мотивированная резолюция против гражданской ядерной программы страны».

«Ответ Исламской Республики на политическое злоупотребление Советом управляющих МАГАТЭ был немедленно включен в повестку дня, начался запуск серии новых и усовершенствованных центрифуг», — сказал Галибаф.

Политик сделал это заявление во время открытой сессии парламента в воскресенье, через три дня после того, как Совет управляющих МАГАТЭ проголосовал за антииранский документ.

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Спикер сказал, что «нереалистичный, политизированный и деструктивный подход» Британии, Франции, Германии и США привел к принятию «необоснованной и несогласованной» резолюции, касающейся мирной ядерной деятельности Ирана.

Председатель меджлиса добавил, что Запад хочет поставить под сомнение авторитет и независимость МАГАТЭ, а также «запятнать конструктивную атмосферу во взаимодействии Тегерана с агентством».

Ранее МИД РФ осудил антииранскую резолюцию, как неверный шаг, подрывающий конструктивное сотрудничество МАГАТЭ с Ираном.