Контракт президента Молдавии Майи Санду с «Газпромом» убил экономику страны.

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Об этом завил бывший премьер-министр Молдавии, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат в Telegram-канале.

«Контракт был подписан на условиях Майи Санду и все медийные зондеркоманды власти объявили его отличным. Уже потом все поняли, что именно этот контракт убил остатки молдавской экономики, а Андрей Спыну стал символом обнищания молдавского народа. Почему-то именно Спыну, а не Майя Санду», — сказал он.

По его мнению, контракт стал причиной резкого роста цен на газ, а также привел к экономическому кризису в стране.

Лидер "Нашей партии" заявил, что Санду скрывала переговоры с "Газпромом"

Ранее Санду заявила, что нежелание руководства энергохолдинга «Газпром» признать результаты проведенного аудита исторического газового долга Молдавии является непосредственной проблемой самого российского концерна. Глава страны подчеркнула, что проведенная экспертиза долговых обязательств является достоверной и базировалась на имеющихся «доказательствах».