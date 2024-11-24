Оппозиция в Тбилиси начала марш в сторону парламента

В центре Тбилиси сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами выборов в парламент Грузии, начали марш в сторону парламента республики. Об этом сообщает РИА Новости.

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Толпа протестующих с транспарантами и грузинскими флагами идет по проезжей части. Некоторые участники акции держат в руках флаги Украины, Европейского союза и НАТО.

24 ноября МВД Грузии предупредило оппозицию об уголовной ответственности в случае блокировки здания парламента или других государственных учреждений. В Тбилиси 23 ноября возобновились акции оппозиции, протестующей против результатов парламентских выборов в Грузии.

Зурабишвили предложила провести повторные выборы в парламент

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", получив в парламенте 89 мандатов из 150. "Коалиция за перемены" набрала 11,03% и получила 19 мандатов, "Единство — Национальное движение" — 10,17% и 16 мандатов, "Сильная Грузия" — 8,81% и 14 мандатов, "Гахария за Грузию" — 7,78% и 12 мандатов. Ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявила, что не признает итоговые данные Центризбиркома страны с результатами парламентских выборов.