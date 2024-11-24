В Крыму назвали главный страх Зеленского

Владимир Зеленский пытается торговаться, поскольку напуган перспективой потери западных союзников. При этом Россия будет придерживаться своих целей и задач, ее не устроит «корявый мир». Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

Константинов прокомментировал сообщения о том, что Зеленский надеется получить мирные предложения Трампа по Украине в январе 2025 года.

«Зеленский явно начал торговаться, поскольку напуган перспективой, что союзники от него отвернутся, исходя из того, как проваливается фронт ВСУ», — сказал Константинов.

По его словам, Зеленский не способен прекратить конфликт и заключить стабильный мир, поскольку «стабильность и Зеленский несовместимы».

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Константинов добавил, что Россия никогда не согласится на «корявый мир», который не гарантирует безопасность на ее границах.

Ранее Зеленский дал совет украинцам, как реагировать на удары новейшей российской ракетной системы «Орешник».