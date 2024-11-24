Маск высказался о третьей мировой войне

Американский миллиардер Илон Маск необычным способом намекнул политикам Запада, что им лучше задуматься над колонизацией Марса, чем развязывать на Земле третью мировую войну.

В соцсети X Маск опубликовал два изображения человеческой головы, в которую летит пуля.

На одном рисунке пуля летит в голову. Рядом написано: «Третья мировая война».

На другом пуля только по касательной задевает голову, а надпись гласит: «Заселение Марса».

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Таким образом предприниматель провел параллели с покушением на избранного президента США Дональда Трампа. Тогда американские СМИ писали, что политик остался жив и получил незначительное ранение уха, благодаря тому, что удачно повернул голову во время публичного выступления. В подтверждение размещались похожие рисунки-схемы.

Маск 18 ноября предрек серьезный ответ Кремля на разрешение Байдена наносить удары западным оружием вглубь России.

Через день Владимир Путин подписал указ об обновлении ядерной доктрины РФ.

Еще через три дня ВС РФ нанесли удар новейшей гиперзвуковой ракетой по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.