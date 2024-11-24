Ядерный взрыв и уход Зеленского: расшифрованы "пророчесства" обложки The Economist

Вышел новый номер известного журнала The Economist. На его обложке по традиции предлагается большой ребус-предсказание, пишет «Комсомольская правда».

Черно-белая обложка раскрашена красной краской, в стиле немецких таблоидов в дни крупных катастроф. На тревожном фоне — портреты избранного президента США Дональда Трампа, главы России Владимира Путина, лидера КНР Си Цзиньпина, Владимира Зеленского.

Также представлены ракета, шприц с красной жидкостью, планета, электромобиль, знак бунта и другие символы. Вместе части ребуса напоминают человеческое лицо.

По мнению профессора Дипломатической академии МИД РФ Александра Артамонова, на обложке мир четко разделен на Запад и Восток.

Запад со своими символами (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пошедшая трещинами избирательная урна — то есть утрата доверия избирателей к «демократическим» процедурам, западное полушарие с двумя Америками на черном ночном фоне) находится в левой части обложки, пояснил эксперт.

А в самом низу этой части находится портрет Зеленского. Он почти висит в воздухе, ход времени явно вытесняет, выталкивает его из картины мира в наступающем году, разъяснил ученый.

По его мнению, следует обратить внимание на стены и решетки, что тоже подчеркивают разделение планеты.

Справа — портреты Си Цзиньпина и Путина. Рядом с президентом России — залитая красным светом от восходящего солнца планета Земля. Она повернута к читателям своей «евразийской» стороной — они видят утро Азии и Африки, восхождение былых колоний к вершинам мирового влияния, подъем «глобального Юга».

Очень тревожно, подчеркнул Артамонов, выглядит сочетание портрета главы ЕК, знака радиации, ракеты, ядерного гриба, Сатурна (74-й карты Таро, знака разрушения).

Кроме того, заметил академик, авторы обложки предупредили о кризисе западного мира, конце господства доллара, энергетических проблемах Европы, возможной новой пандемии.