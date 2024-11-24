В Германии мигрантам оплачивают билеты на обратную дорогу

В Германии активировали федеральную программу реинтеграции и эмиграции для лиц, ищущих убежища (REAG / GARP), для финансирования выезда на родину мигрантов, не получивших разрешения на пребывание в стране, пишет газета Kronen Zeitung.

В ответе правительства на парламентский запрос Левой партии говорится, что на текущий год утвержденные субсидии по этой программе составят более 8,2 миллиона евро. Неимущие мигранты могут получать денежные средства, например, на авиабилеты и билеты на автобус или медицинскую помощь. К середине ноября 2023 года было одобрено около 8460 заявок.

Из-за большого количества заявок в настоящее время обработка соответствующих документов может занять больше времени. По данным федерального управления по вопросам миграции и беженцев, законного права на получение субсидии не существует.

Отмечается также, что сейчас невозможно уточнить, какая часть расходов была понесена федеральным правительством и землями. Это связано с тем, что при определенных обстоятельствах ЕС берет на себя большую часть выплат. Депортация, как правило, обходится значительно дороже, чем добровольный выезд.