Европа под ударом: Politico выдал выпуск с угрожающей обложкой.

На обложке свежего номера Politico тень президента России Владимира Путина «надвигается» на Европу. Об этом пишет Ura.ru в Telegram-канале.

Обложка черно-белая, без контуров стран, четко выделены лишь очертания горных массивов. Со стороны России на европейские страны «надвигается» тень Путина.

Журналисты Politico задали риторический вопрос: «почему она [Европа] не сопротивляется России?».

Эксперты отметили, что редко встречали изображения с таким глубоким политическим подтекстом и многообразием смыслов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил ранее, что Москве нет никакого смысла нападать на страны Европы, там лишь запугивают угрозой со стороны России.