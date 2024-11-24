Пресс-секретарь Белого дома сбежала от российской журналистки

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопросы российской журналистки о поставках американских ракет ВСУ, сбежав от нее. Кадры побега Жан-Пьер показал Павел Зарубин, автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин».

«Вы можете остановиться, пожалуйста, пожалуйста!» — так Жан-Пьер попыталась избежать вопросов российской журналистки о военной поддержке Украины.

После этого пресс-секретарь предпочла уйти. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал «Вести».