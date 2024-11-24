В Британии заявили о готовности сторонников Трампа отдать Украину под контроль РФ

В окружении избранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые согласны передать Украину под контроль России. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

© Газета.Ru

«Россия всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это — особенно если Россия разорвет военные отношения с Китаем», — говорится в материале.

СМИ раскрыли блеф Трампа в отношении Украины и НАТО

При этом журналисты отметили, что Россия вряд ли откажется от стратегического партнерства с Китаем в пользу «непредсказуемой Америки». Также авторы предположили, что Москва не станет рисковать даже отношениями с Тегераном.

Несколькими часами ранее американская газета The Washington Post заявила, что Трамп при решении украинского конфликта может заключить такую сделку, которая ратифицирует расчленение Украины и «оставит украинцев разочарованными». Авторы отметили, что европейские покровители Киева продемонстрировали признаки усталости от конфликта и могут быть более склонны к урегулированию.