Рар: Выборы в Румынии подтверждают кризис либеральной модели в Европе

В Восточной Европе отсутствует долгая традиция либеральной политики, поэтому рост влияния правых сил ощущается здесь особенно ярко. Тем не менее, данная тенденция характерна для всех государств ЕС, поскольку нынешняя политика объединения не способна справиться с последствиями глобального кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

Ранее в Румынии стартовали президентские выборы.

«В рамках текущего глобального кризиса Европа неуклонно «правеет». У жителей ЕС, и Румыния здесь выступает достаточно ярким примером, складывается впечатление, что либеральная модель сегодня не способна справиться с имеющимися вызовами. Прежние политические подходы постепенно истощаются», – сказал германский политолог Александр Рар. «Принципы «зеленой» экономики и гуманизма «сгибаются» под давлением неограниченной миграции, замедления темпов экономического роста и многих социальных проблем. Восточная Европа, кстати, вообще не имеет длительных демократических традиций, поэтому тяготение к политике национальных интересов ощущается здесь особенно сильно», – отмечает он. «Поэтому Брюссель уже сейчас учится, как именно стоит выстраивать диалог с представителями правых идеологий. Центр ЕС начинает осознавать, каким образом с ними стоит договариваться, с помощью каких тем на них можно давить. Но, конечно, страх, что «популисты» в будущем возьмут верх и в институтах Евросоюза, присутствует у многих», – заключил Рар.

Ранее в Румынии стартовали президентские выборы. В электоральной кампании принимают участие более 14 кандидатов. Однако, социологические опросы, указывают на то, что основными претендентами на пост главы государства являются двое: действующий премьер-министр страны Марчел Чиолаку из Социал-демократической партии (за него готовы отдать свой голос 24% населения) и политик правого толка Джордж Симион, представляющий «Альянс за объединение румын» (15,4%).

В период с 2019 по 2023 год Чиолаку являлся председателем палаты депутатов страны. Тогда же он стал лидером Социал-демократической партии. По собственному признанию, придерживается идей левого национализма и социального консерватизма. При этом в рамках предвыборной кампании он делал упор на развитие институтов евроинтеграции.

Так, недавно он нанес визит в Венгрию, после которого заявил о готовности Будапешта поддержать Бухарест в деле вхождения в Шенгенское пространство, сообщает «Газета.ru». По его словам, окончание присоединения стоит ожидать уже в 2025 году. Известно, что данный вопрос будет рассматриваться Брюсселем 12 декабря.

В свою очередь, Джорджа Симиона европейские медиа описывают как вероятного ставленника Москвы. Например, Deutsche Welle (признана СМИ-иноагентом) сообщает, что его неоднократно подозревали в сотрудничестве с российской военной разведкой, однако сам кандидат в президенты данную информацию опровергает.

По его словам, возглавляемая им партия является «наиболее русофобской» в стране. Во время предвыборной кампании он часто критиковал Владимира Путина, однако также выступал против продолжения поставок вооружений ВСУ. Его фракция «Альянс за объединение румын» выступает под лозунгом «За семью, нацию, веру и свободу».

Украинские СМИ припоминают Симиону заявления против задействования румынских портов в перегрузке зерна, а также масштабную критику дноуглубительные работы Киева в Дунае. По его мнению, офис Зеленского способствовал «уничтожению дельты» реки. Также негативной оценке подвергаются его слова о вреде антироссийских санкций.

Однако некоторые румынские издания отмечают, что конкуренцию Чиолаку может составить и Элена Ласкони, представляющая «Союз спасения Румынии». Ее партия занимает проевропейские, либеральные позиции, а общественная поддержка данного кандидата достигает 15,3%. В настоящий момент она занимает должность примара (мэра) Кымпулунга.

Большинство экспертов убеждены, что ни одному из претендентов на пост главы государства не удастся достичь большинства для победы. Таким образом, в стране, скорее всего, состоится второй тур выборов, который предварительно назначен на 8 декабря.