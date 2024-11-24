Китайские хакеры получили доступ к перепискам и звонкам Трампа

«Китайским хакерам» удалось получить доступ к переписке и телефонным звонкам 150 политиков США. Об этом в воскресенье, 24 ноября, заявил председатель комитета Сената по разведке Марк Уорнер.

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Он охарактеризовал этот инцидент как «наихудший взлом в истории страны». По словам Уорнера, Федеральное бюро расследований (ФБР) проинформировало о взломе около 150 человек, в основном из Вашингтона, однако количество пострадавших может быть больше. Сенатор отметил, что телефонные разговоры могли быть подслушиваются на протяжении значительного времени.

По информации телеканала CNN, среди жертв хакерской атаки могут оказаться высокопрофильные представители как Демократической, так и Республиканской партий, включая вновь избранного президента Дональда Трампа.

В июне сайт Министерства строительства России подвергся кибератаке. При попытке зайти на официальный сайт ведомства вместо его главной страницы открывается сообщение о взломе страницы. Там указано, что его взломала команда DumpForums.com.

Кибератака российских хакеров, прошедшая в марте 2022 года, на сутки лишила власти Украины закрытой связи и управления. Об этом рассказал на условиях анонимности хакер из российской группировки RaHDIt.