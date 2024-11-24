СМИ раскрыли блеф Трампа в отношении Украины и НАТО

У избранного президента США Дональда Трампа непредсказуемый и иррациональный характер, пишет в статье для Conversation обозреватель Пол Уайтли. По его мнению, это качество может как сыграть на руку избранному президенту США, так и поставить его в неприятное положение.

Аналитик напомнил, что Трамп пригрозил предпринять целый ряд кардинальных изменений в политике после вступления в должность. В частности, он обещал завершить конфликт на Украине и предпринять жесткие шаги в отношении НАТО.

По его мнению, после победы бизнесмена очень многие люди во всем мире не могут представить, что он может сделать в свой президентский срок, и осуществит ли он свои угрозы в сфере внешней политики.

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«Здесь применим урок из теории игр — математического исследования сотрудничества и соперничества. В частности, сценарий, который иногда называют игрой в ястребов и голубей», — заметил Уайтли.

В рамках этой игры, уточнил автор статьи, следует убедить соперника, что готов идти до конца, чего бы тебе ни стоило.

По его словам, Трамп в определенных поступает так, как будто принимает участие в обычной игре обычных американских подростков: выступает с громкими заявлениями о том, что собирается сделать. Он добавил, что целью политика является получение информации о том, как дальше поступит его противник и не сдастся ли он.

Иногда непредсказуемость политика, иррациональность его действий, приводит к успеху, иногда нет, уточнил Уайтли.

Вместе с тем, именно невозможность предугадать, как именно поступит Трамп в той или иной критической ситуации, может стать фактором сдерживания, устрашения геополитических противников, констатировал аналитик.