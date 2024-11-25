В Тбилиси полиция заблокировала ведущие к парламенту улицы

Сотрудники МВД Грузии полностью заблокировали улицы, ведущие к служебным входам в здание парламента в Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сотрудники МВД, в том числе представители сил специального назначения, находятся с обеих сторон от здания парламента, а также в сквере за ним. В само здание пока не впускают представителей СМИ.

Парламент XI созыва, сформировавшийся по итогам парламентских выборов, в понедельник в 12:00 по местному времени (11:00 мск) должен собраться на первое заседание, на котором изберут спикера, вице-спикеров и глав комитетов законодательного органа.

Оппозиция и ее сторонники, которые выступают против итогов выборов, с воскресенья проводят митинг. Они ночевали в палатках на проспекте Руставели.