Экс-премьер Молдавии обвинил власти в блокировании денежных переводов из РФ

Бывший премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат опроверг заявление нынешнего главы кабинета Дорина Речана, который возложил вину за запреты денежных переводов из России на США и другие западные страны, которые ввели санкции.

"Речан, как смог, пока еще без переводчика, на днях заявил следующее: "Правительство Молдовы ищет способы восстановить денежные переводы между Молдовой и Россией". Не правительство прекратило денежные переводы, а эти компании попали под международные санкции, в том числе со стороны США. Речан почему-то забыл, что именно правительство потребовало у Нацбанка заблокировать обмен денежными переводами между Молдовой и Россией", - написал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Филат, который в 2012 году дал старт политической карьере Речана и президента Майи Санду, назначив их министрами в свой кабинет.

Ранее и Санду пообещала возобновить денежные переводы с РФ.

Со своей стороны бывший президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявлял, что решение Санду и правящей Партии действия и солидарности присоединиться к американским и европейским санкциям против России ударило по сотням тысяч граждан Молдавии. Он напомнил, что трудовые мигранты в РФ ежегодно пересылают домой родным около $1 млрд, помогая тем самым удерживать на плаву экономику республики. Додон назвал несостоятельными уверения властей, будто денежные переводы запрещены, чтобы воспрепятствовать финансированию антиправительственных протестов.

В начале сентября стало известно, что молдавские банки приостановили работу с российской платежной системой "Золотая корона", которая оставалась последней возможностью для физических лиц переводить денежные средства между двумя странами. Банковские карты РФ также не функционируют в Молдавии. Как заявил глава МИД Михай Попшой, отношения Молдавии с РФ сейчас на самом низком уровне за всю современную историю республики. Оппозиция считает, что такая политика не соответствует интересам страны, указывая, что молдавские аграрии потеряли рынки сбыта, а цены на газ, электроэнергию и другие товары возросли в несколько раз, что привело к тяжелейшему экономическому кризису и протестам, участники которых требуют отставки президента, правительства и досрочных выборов в парламент.