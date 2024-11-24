Белый дом заинтриговал жителей США загадочной фотографией Харрис

Вице-президент США Камала Харрис спровоцировала бурные споры в соцсетях, после того как ее фотографию опубликовал Белый дом. На снимке Харрис поднимается на борт самолета и как будто прощается с публикой.

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Пресс-служба Белого дома сопроводила фотографию подписью: «Строим светлое будущее для каждого американца». Интернет-пользователи выдвинули версию, что эти слова означают прощание Харрис с работой в администрации. Некоторые комментаторы не обошлись без иронии, написав, например: «Ваш с Байденом уход действительно принесет свет в Америку».

В настоящее время Харрис отдыхает на Гавайях. Ранее она признала поражение на выборах, однако заявила, что не прекратит борьбу за будущее и идеалы Америки.