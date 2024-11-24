Новый энергетический кризис может начаться в Молдавии из-за санкций США в отношении Газпромбанка. Об этом заявил молдавский политик и бизнесмен, лидер политблока «Победа» Илан Шор, сообщает РИА Новости.

Шор прокомментировал американские санкции, введенные в четверг против Газпромбанка — ключевого российского банка для расчётов за газ с зарубежными покупателями.

По словам политика, через Газпромбанк покупается российский газ, который поступает в Приднестровье. Регион гарантированно окажется в экономической блокаде, поскольку без газа прекратит работу Молдавская ГРЭС — главный поставщик электроэнергии для правобережной Молдовы.

Ранее молдавские власти отказались от прямых закупок российского газа и стали зависимы от европейских бирж. Лидер «Победы» уверен, что на это в Кишиневе пошли, выполняя «указания Запада».

Шор считает, что «Санду и её хозяева из Брюсселя сознательно загоняют Молдову в каменный век». Они неспособны решать энергетические проблемы, и «лишены элементарного понимания экономики и заботы о людях»

«Теперь их решения ведут страну к экономической и энергетической блокаде», — сказал Шор.

Политик также не исключил, что санкции США и прозападная позиция Санду могут дестабилизировать регион и привести к военной эскалации, вплоть до попытки вести войска в регион и «начать войну, которая разрушит Молдову». Так Запад попытается втянуть Россию в ещё один конфликт, а Молдавия станет «просто пешкой на шахматной доске».

Накануне экс-замминистра промышленности и торговли Молдавии, доктор экономических наук Михаил Пойсик также спрогнозировал дефицит энергоресурсов в республике.