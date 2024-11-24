В США обратились к союзникам с угрозами из-за их решения по Нетаньяху

Американский сенатор Линдси Грэм* предупредил о возможности введения санкций против союзников США, если они попытаются оказать содействие Международному уголовному суду (МУС) в аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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— Канада, Великобритания, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МУС, мы введем против вас санкции, — заявил он.

Когда журналисты поинтересовались, какие именно меры могут быть приняты, Грэм* отметил, что Вашингтон намерен «разрушить экономику» тех стран, которые решат поддержать МУС, передает Fox News.

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Президент Израиля Ицхак Герцог 21 ноября назвал недобросовестным и возмутительным решение МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Он также охарактеризовал эти меры «черным днем» для правосудия и выбором стороны «зла и террора» вместо свободы и демократии.

Глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» в ФРГ Сара Вагенкнехт заявила, что выданный МУС ордер на арест Нетаньяху является пощечиной канцлеру Германии Олафу Шольцу и министру иностранных дел страны Анналене Бербок.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.