Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла в Мали

По меньшей мере шесть человек, служивших в российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», были убиты в результате атаки группировки, связанной с «Аль-Каидой»*, в центральной части Мали. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Речь идет о террористической группе «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»* (JNIM), также известной как «Аль-Каида в Сахеле»*.

По информации агентства, 21 ноября террористы устроили засаду в регионе Мопти и атаковали колонну ЧВК. В результате несколько бойцов были убиты, а их транспортные средства сожжены.

Сотрудник службы безопасности Мали, работающий в этом районе, подтвердил агентству факт нападения на бойцов и их гибель. По его словам, они охраняли контрольно-пропускной пункт в центральной части страны, говорится в материале.

Издание Reuters также сообщало о нападении в этом районе 22 ноября, ссылаясь на данные аналитиков, следящих за экстремистской активностью в регионе. Согласно этим данным, погибли как минимум семь бойцов. Группа подтвердила, что ответственность за атаку взяла на себя JNIM*.

Группа «Вагнер» вела ожесточенные бои с боевиками в Мали с 22 по 27 июля. Погиб командир штурмового отряда. СМИ опубликовали фотографии украинских наемников в Африке, доказывающие, что они помогают сепаратистам из племени туарегов. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что происходит в Мали и почему украинские наемники воюют против ЧВК «Вагнер».

*Запрещенные в России террористические организации