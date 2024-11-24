СМИ: Трамп будет вести переговоры с Украиной на условиях Путина

Избранный президент США Дональд Трамп будет проводить переговоры с Украиной на условиях главы РФ Владимира Путина, если тот разорвет военные отношения с КНР. Также Трампу, возможно, предстоит переговорить с Великобританией и Европой в контексте решения украинского конфликт, сообщает The Guardian.

«Россия всегда требовала демилитаризованной Украины. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это. Особенно если Россия разорвет военные отношения с Китаем», — говорится в материале.

Также отмечается, что избранный президент США может провести переговоры с Великобританией и Европой при решении украинского конфликта. Это связано с тем, что страны могут предложить ему «что-то интересное»: усиление давления на Иран, торговые стимулы для Штатов и помощь в экономических стычках с КНР.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Дональд Трамп обладает потенциалом завершить украинский конфликт. Также Медведев подчеркнул, что «все ключи находятся в Вашингтоне».