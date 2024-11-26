Поставка запрещенных международными конвенциями противопехотных мин в очередной раз говорит о кровавой сущности Украины, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-каналу Redacted.

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Он подчеркнул, что нет никаких оправданий использованию противопехотных мин в этом конфликте. Происходящее на Украине никак не может быть разрешено с помощью этих мин.

В Пентагоне высказались о сроках отправки ВСУ запрещенных мин

"Единственный эффект от такого шага - убийство невинных… И они (в Киеве - прим. ред.) знают и делают это, потому что убийство (для них - прим. ред.) - это смысл", - цитирует РИА Новости журналиста.

Карлсон также назвал Владимира Зеленского диктатором, узурпировавшим власть. Он подчеркнул, что Зеленского никто не избирал на второй срок.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что президент США Джо Байден разрешил включить противопехотные мины в очередной пакет военной помощи для ВСУ. Отмечалось, что Вашингтон таким образом пытается сдержать наступление российских войск.

Примечательно, что Байден нарушил свое собственное табу. В 2022 году его администрация анонсировала отказ от экспорта противопехотных мин в зоны конфликтов. Такие ограничения в свое время вводил и президент США Барак Обама, однако сменивший его в Белом доме Дональд Трамп их отменил. Байден называл решение республиканца "безрассудным", утверждая, что противопехотные мины "создают риск для гражданских лиц".

Теперь же в Пентагоне заявляют, что мины якобы со временем разряжаются и не представят опасности для мирного населения.