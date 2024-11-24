Европейские политики не поехали на зерновой саммит в Киеве

Международный саммит по продовольственной безопасности «Зерно с Украины» в Киеве посетили только два высокопоставленных европейских чиновника, сообщает чешский портал Novinky. Речь идет о еврокомиссаре по сельскому хозяйству Януше Войцеховском и главе чешского МИД Яне Липавском.

Ни один иной высокопоставленный министр или чиновник в Киев не прибыл, — говорится в публикации.

Издание уточнило, что европейские лидеры выступили перед участниками саммита по видеосвязи. В частности, к мероприятию по онлайн-связи подключились президенты Эстонии, Финляндии, Швейцарии, Коста-Рики и Люксембурга.

Крупнейшая партия Швейцарии выступила против новой помощи Украине

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский высказал мнение, что решение принять Украину в состав Европейского союза обернется проблемами для общей сельскохозяйственной политики ЕС. Он выразил уверенность, что именно сельское хозяйство будет самым сложным вопросом при переговорах с украинской стороной.

Тем временем президент России Владимир Путин предложил открыть зерновую биржу БРИКС, которая сформирует справедливые цены на продукты и сырье. Глава государства напомнил, что ряд стран — участниц объединения являются мировыми производителями зерновых культур.