Запад переворачивает факты с ног на голову, обвиняя Россию в конфликте на Украине. Такое мнение в беседе с Республики Ливан Юсеф Авад.

Политик подчеркнул, что Палестина просто защищается от нападков Израиля, однако Израиль переворачивает все «с ног на голову».

«Израиль говорит, что это якобы на них нападают, а они защищаются. Это похоже на то, что они (на Западе, — прим. "Ленты.ру") сделали с Россией раньше», — отметил Авад.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя возложил ответственность за эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем на США. Он также рассказал, что США годами блокировали любые сигналы Совета безопасности ООН, утверждая, что «тихая региональная дипломатия эффективнее».