Израиль издал приказ об эвакуации из района на востоке Газы

Сотни палестинцев покинули район Эш-Шуджаия на востоке города Газа после того, как израильские военные издали новые приказы о перемещении. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Сотни граждан были вынуждены бежать из Эш-Шуджаии в другие районы к югу и в центре города Газа, после того как израильские власти издали новые приказы об эвакуации, угрожая нанесением ударов по окрестностям, отмечает агентство.

Десятки семей уходили пешком из-за отсутствия транспорта в Газе, поскольку тысячи гражданских автомобилей были уничтожены израильскими войсками во время вторжений в различные районы анклава, указывает WAFA.

Приказ об эвакуации из Эш-Шуджаии был отдан на фоне того, что уже восьмую неделю продолжается израильская осада северной части Газы, включая города Джабалия, Бейт-Ханун и Бейт-Лахия.