Россия допускает встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Россия не исключает, что избранный президент США Дональд Трамп захочет повторить опыт своего первого срока в Белом доме и проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Исключать ничего нельзя, особенно в политике. Дональд Трамп, который встречался с лидером КНДР в 2018-2019 годах, возможно, захочет повторить свой опыт, - отметил он, отвечая на вопрос о возможности возобновления новой администрацией США контактов с Пхеньяном.

При этом, по словам Руденко, в связи с глобальными геополитическими изменениями как на Корейском полуострове, так и в мире в целом, возобновление переговорного процесса между США и КНДР "на прежних условиях представляется проблематичным". "Кроме того, и это, пожалуй, самое важное, перспективы переговорного процесса зависят не только и не столько от желания США, сколько от принципиальной позиции КНДР по данному вопросу", - обратил внимание он.

Комментируя возможность вернуть формат шестисторонних переговоров (Россия, США, Китай, Япония, Республика Корея и КНДР) об урегулировании ядерного кризиса на Корейском полуострове, замглавы МИД РФ подчеркнул, что первым шагом для этого должна стать стабилизация ситуации в регионе. "Если в перспективе геополитические условия в регионе изменятся в лучшую сторону и дело дойдет до обсуждения вопросов, связанных с безопасностью в Северо-Восточной Азии, исходя из новых реалий, многосторонний формат, возможно, мог бы быть вновь востребован", - предположил Руденко.

О встречах лидеров США и КНДР

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый саммит США и КНДР. В феврале 2019 года бывший тогда президентом Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын встретились во второй раз в Ханое, однако после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.