В США пригрозили союзникам санкциями за попытку арестовать Нетаньяху

Попытка Канады, Великобритании, Германии или Франции помочь Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обернётся для них санкциями со стороны США.

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С заявлением об этом в эфире телеканала Fox News выступил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*.

«...Если вы попытаетесь помочь МУС — мы введём против вас санкции», — приводит его слова РИА Новости.

Отвечая на вопрос, о каких именно санкциях идёт речь, Грэм заявил, что США должны попытаться «сокрушить экономику» стран, которые решатся помочь МУС.

Ранее группа американских сенаторов выступила с призывом расследовать деятельность прокурора МУС Карима Хана.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.