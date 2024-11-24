Белый дом пообещал спринт для защиты наследия Байдена от Трампа

Белый дом работает в режиме «спринт», чтобы сохранить наследие «продуктивной» работы уходящего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Президент Байден сосредоточен на том, чтобы оставшаяся часть его срока была такой же продуктивной, как и любой другой период за последние четыре года», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что оставшееся нынешней администрации время —«это спринт, чтобы нарастить исторический прогресс, достигнутый за время его президентства».

Ранее президент США Джо Байден и избранный американский лидер Дональд Трамп проигнорировали вопросы про Украину в ходе встречи в Белом доме. В зале поднялся шум, после чего действующий лидер США посмотрел на Трампа, который в ответ пожал плечами. Затем крикливых журналистов попросили покинуть помещение.