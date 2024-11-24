Трамп задумал стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке
Избранный президент США Дональд Трамп намерен выступить в роли главного переговорщика в процессе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом написал портал Axios со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба политика Кэролайн Ливитт.
По словам Ливитт, после прихода к власти Трамп также планирует ужесточить санкции против Ирана и активизировать меры Вашингтона в вопросе борьбы с терроризмом и поддержки Израиля.
«Президент Трамп выступит в качестве главного американского переговорщика и будет работать над тем, чтобы вернуть домой невинных людей, удерживаемых в заложниках [радикальным палестинским движением ХАМАС]», — сказала она.