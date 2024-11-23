Axios: Трамп рассчитывает стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке

Избранный президент США Дональд Трамп рассчитывает выступить в роли главного переговорщика в процессе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба политика Кэролайн Ливитт.

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"Президент Трамп выступит в качестве главного американского переговорщика и будет работать над тем, чтобы вернуть домой невинных людей, удерживаемых в заложниках [радикальным палестинским движением ХАМАС]", - приводит портал высказывания Ливитт.

При этом, по ее словам, Трамп после прихода к власти намерен ужесточить санкции в отношении Ирана, а также активизировать усилия США в вопросе борьбы с терроризмом и поддержки Израиля.

Как подчеркивает портал, некоторые израильские чиновники и семьи удерживаемых в заложниках американских граждан надеются, что Трамп сможет "убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить войну в секторе Газа в обмен на освобождение заложников", чего "не удалось добиться" действующему президенту США Джо Байдену.

Как пишет Axios, некоторые израильские чиновники считают, что Трамп обладает "куда большим влиянием на Нетаньяху, чем Байден". При этом, по данным портала, силовики в Израиле просят Нетаньяху "смягчить позицию", поскольку ХАМАС, вероятнее всего, не откажется от своего требования о выводе израильских войск из сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом около 250 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.